Аналітик назвав основну проблему для України у разі президентства Трампа

Якщо на виборах президента Сполучених Штатів переможе Дональд Трамп, то Вашингтон надовго зануриться у внутрішню політику і буде мало звертати уваги на зовнішню, що стане головним викликом для України.

Про це заявив аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв, інформує РБК-Україна.

"Головний виклик полягає в тому, що досить тривалий час, до півроку, а може й більше, Сполучені Штати будуть зайняті тим, що намагатимуться перетравити Трампа та його нові реформи. І не буде зрозуміло, чи зможе в цей період Вашингтон займатися зовнішньою політикою, допомагати Україні та іншим партнерам", - зазначив Краєв.

Разом з тим, на думку аналітика, Трамп навряд стане для України "апокаліптичним" президентом, хоча буде проблемним та кризовим.

"Ми бачимо, як його риторика може змінюватися. Проте вся річ у тім, що для нас він не настільки передбачуваний, як Байден", - додав аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп зробив заяву про НАТО і додав вимогу для Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що Трампу загрожує конфіскація майна, оскільки він досі не вніс заставу 454 мільйони доларів.

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