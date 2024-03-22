У ГУР пояснили, навіщо Путін влаштував теракт у Підмосков'ї

Раніше дипломатичні відомства західних країн попереджали про підготовку до теракту.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські спецслужби влаштували теракт у Підмосков'ї з метою провокації.

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Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП.

Він нагадав, що раніше дипломатичні відомства західних країн попереджали про підготовку до теракту.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", – заявив Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, навіщо диктатор Путін планував кривавий теракт у Росії.

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