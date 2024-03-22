Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО – Зеленський

Усі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити справді рятівні рішення, зазначив Володимир Зеленський.
Україна критично потребує сучасних систем протиповітряної оборони, які є в її партнерів, і, щоб надати ці системи, достатньо їхньої політичної волі.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 22 березня.
У чому є найбільша потреба
"Ключове питання – це ППО. Фізичний захист об'єктів і відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний і повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливо тільки за достатньої політичної волі партнерів", – заявив він у відеозверненні.
Як наголосив президент, "ми використовуємо кожен день, щоб переконати (партнерів – ред.) у необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба".
"Однак російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО – тобто, по–чесному: достатньо політичної волі, щоб їх надати. Усі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", – заявив він.
Кількість жертв російської ракетної атаки зросла
Кількість жертв російської ракетної атаки зросла до п’яти, 30 людей постраждали. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Загалом по країні понад 30 людей постраждали від ударів. Станом на цей час відомо про п’ятьох убитих. Мої співчуття рідним та близьким. Значна частина енергетики пошкоджена", – сказав він.
За словами президента, усюди, де були влучання, триває відновлення.
"Усі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор", – підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вранці 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація – в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Читайте також: