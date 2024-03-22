Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО – Зеленський

Усі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити справді рятівні рішення, зазначив Володимир Зеленський.

Україна критично потребує сучасних систем протиповітряної оборони, які є в її партнерів, і, щоб надати ці системи, достатньо їхньої політичної волі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 22 березня.

У чому є найбільша потреба

"Ключове питання – це ППО. Фізичний захист об'єктів і відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний і повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливо тільки за достатньої політичної волі партнерів", – заявив він у відеозверненні.

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Як наголосив президент, "ми використовуємо кожен день, щоб переконати (партнерів – ред.) у необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба".

"Однак російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО – тобто, по–чесному: достатньо політичної волі, щоб їх надати. Усі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", – заявив він.

Кількість жертв російської ракетної атаки зросла

Кількість жертв російської ракетної атаки зросла до п’яти, 30 людей постраждали. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Загалом по країні понад 30 людей постраждали від ударів. Станом на цей час відомо про п’ятьох убитих. Мої співчуття рідним та близьким. Значна частина енергетики пошкоджена", – сказав він.

За словами президента, усюди, де були влучання, триває відновлення.

"Усі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор", – підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський про важливі новини після масштабної ракетної атаки РФ!

Нагадаємо, вранці 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація – в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

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