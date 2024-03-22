В ГУР объяснили, зачем Путин устроил теракт в Подмосковье

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российские спецслужбы устроили теракт в Подмосковье с целью провокации.

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Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП.

Он напомнил, что ранее дипломатические ведомства западных стран предупреждали о готовящемся теракте.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждала международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против своих граждан хочет ее завершить", — заявил Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".

Кроме того, ранее информировали, что бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, зачем диктатор Путин планировал кровавый теракт в России.

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