В Белом доме прокомментировали теракт в Подмосковье

В США заявили, что Украина не причастна к теракту в Подмосковье.

В администрации президента США заявили, что нет никаких данных о возможности причастности Украины к сегодняшней стрельбе в российском торговом центре Crocus City Hall в Подмосковье.

Также читайте В ГУР объяснили, зачем Путин устроил теракт в Подмосковье

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби ответил на вопросы журналиста по этому вопросу.

"На данный момент нет признаков того, что украинцы участвовали в стрельбе в Москве", — заявил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".

Кроме того, ранее информировали, что бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, зачем диктатор Путин планировал кровавый теракт в России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.