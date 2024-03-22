В Белом доме прокомментировали теракт в Подмосковье

В США заявили, что Украина не причастна к теракту в Подмосковье.
В администрации президента США заявили, что нет никаких данных о возможности причастности Украины к сегодняшней стрельбе в российском торговом центре Crocus City Hall в Подмосковье.
Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.
Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби ответил на вопросы журналиста по этому вопросу.
"На данный момент нет признаков того, что украинцы участвовали в стрельбе в Москве", — заявил Кирби.
Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".
Кроме того, ранее информировали, что бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, зачем диктатор Путин планировал кровавый теракт в России.
Читайте также:
- Посольства трех стран сообщили о возможных терактах в Москве.
- Путин бомбит Белгород: россияне заявляют о разрушениях и погибших
- "Путин – в эйфории и надеется на блицкриг": политический эксперт
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.