В Херсоне раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом

Оккупанты снова бьют по городу.

Сегодня, 22 марта, вечером россияне начали обстреливать Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом ТСН.ua сообщили горожане.

Между тем мониторинговые каналы сообщили, что есть угроза применения БПЛA типа "Shahed" с южного направления.

Напомним, российская армия в течение суток из разных видов вооружения обстреляла 17 населенных пунктов Херсонской области.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Повреждены три многоэтажки и 12 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственное сооружение, сельхозтехнику и автомобили. Два человека погибли, семеро получили ранения.

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