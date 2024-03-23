Возможна ли приостановка войны: мнение Берлинской

Заморозка войны будет так или иначе, нас к этому будет толкать Запад. И Россия будет пытаться забрать все больше до начала этих переговоров.

Об этом сказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Это не будет происходить относительно того, хочет ли этого (приостановка войны — ред.) Мария Берлинская или нет. Никто меня спрашивать не будет. Так же как нас, добровольцев 14 года, никто не спрашивал о Минских договоренностях и так далее. Но мы говорили о том, что это закончится еще большей войной. Заморозка будет так или иначе, и нас к этому будет толкать Запад», – говорит она.

Россия будет пытаться забрать все больше до начала этих переговоров. Вопрос в другом: что они хотят Киев и они будут делать все, чтобы получить не только Киев, но и Тернополь, и Житомир, и Черновцы, и Львов.

"То есть для них это вопрос номер один существования самой империи. И эти переговоры на время, возможно, просто изменят динамику боевых действий, но война не завершится. Потому что война будет идти либо к развалу Украины, либо к развалу империи. Третьего на это время не дано", – подытожила она.

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