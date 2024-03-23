"Это и хорошо, и плохо": Портников о теракте, который мог быть частью внутренних разборок в РФ

Теракт в ТРЦ "Крокус Сити Холл" мог быть частью внутренних разборок среди российских элит. Это очень хорошо, потому что система находится в довольно хрупком состоянии. Впрочем, это плохо, потому что побуждает к принятию неадекватных решений.

Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

"Если Путину приносить документацию, не позволяющую ему принимать адекватные решения, а он в принципе неадекватный человек, то и решения будут соответствующие. В этом есть определенные угрозы", – пояснил Портников.

Журналист отметил, что российский диктатор Путин всегда принимает решение соответственно информации, которую ему представляют в документах. в случае, если он работает с реалистичными, то и решение он будет принимать в соответствии с имеющейся информацией. Он объяснил: когда ты президент государства, то работаешь с теми документами, которые тебе предоставляют.

"Ты не можешь себе позволить поискать информацию в другом месте. К примеру, решение о вторжении Путин принимал в соответствии с информацией, которую ему предоставляли в документах. Очевидно, что оно было ошибочным", – резюмировал он.

Напомним, россияне обнародовали фото якобы задержанного террориста, один из которых совершил теракт в московском "Крокус Сити Холл". Впрочем, оно могло быть фейковым.

Читайте также: