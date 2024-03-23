Почему задержание "московского террориста" может быть фейковым: три аргумента

В РФ, как обычно, такие вещи делаются достаточно показательно.

Россияне обнародовали фото якобы задержанного террориста, один из которых совершил теракт в московском "Крокус Сити Холл". Впрочем, оно вызывает немало вопросов.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

"Задержанный" террорист в Москве

Журналист приводит несколько аргументов в пользу того, что "задержание" фейковое:

Сапоги у "спецназовца" явно не такие, в которых штурмуют террористов и бегают за ними в лесу; Брезентовый ремень автомата "спецназначения", который, по-видимому, остался только в арсенале ночных сторожей; Террориста "спецназовец" держит одной рукой, а другую держит в кармане, что говорит о высоком профессионализме бойца в камуфляже.

"Он (спецназовец – ред.) похож больше на сторожа состава или какого-то участника сельской самообороны, чем на кадрового профессионала. Окончательная цель этого ФСБешного дешевого цирка уже ясна", – пишет Цаплиенко.

Напомним, вчера, 22 марта, под Москвой произошел масштабный теракт в "Крокус Сити Холл". По последним данным, в результате погибли более 80 человек, еще более 100 — ранены.

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