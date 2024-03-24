Розвідка США підтверджує, що до теракту у РФ причетна ІД - Reuters

Бойовики ІД самі підтвердили, що інформагентству Aamaq, що це вони організували теракт у Підмосковʼї.
У розвідки США є дані про те, що до теракту у РФ причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".
Про це інформує Reuters.
Неназваний чиновник розповів виданню, що відповідні розвіддані, наявні в США, вказують на причетність бойовиків ІД до цього теракту.
Крім того, бойовики ІД самі підтвердили, що інформагентству Aamaq, що це вони організували теракт у Підмосковʼї.
У заяві в Telegram-каналі угруповання йшлося про те, що був здійснений напад на велике зібрання християн у Красногорську біля Москви.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський силовик, який відрізав вухо підозрюваному у тероризмі, продає свій ніж.
Крім того, ми раніше інформували, що теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".
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