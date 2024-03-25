Россияне беспощадно атаковали Одессу и Николаев: Гуменюк сообщила детали

Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Оккупанты снова били по объектам энергетики.

Об этом сообщила руководительница Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Полтора часа длилась боевая работа. Перед заходом на удар дронов, враг работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31П. Возможно, уничтожена в воздухе. Данные проверяются. Во следующих заходов дронов из Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. четыре дрона уничтожены в Одесской и Николаевской областях", — сказала она.

Далее РФ атаковала несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря. Избежать попаданий не удалось. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"Обломками сбитого дрона в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание, 11 пострадавших, им оказана медицинская помощь. Два человека, по предварительным данным, госпитализированы. Девятью была оказана медицинская помощь на месте. Враг, выискивая объекты для поражения, направлял дроны среди жилых домов, поэтому последствия боевой работы могут наносить такие повреждения", — сказала Гуменюк.

Пожар был ликвидирован специалистами ГСЧС. Взрывной волной избито несколько окрестных домов. Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов.

Одесская область

На Одесчине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

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