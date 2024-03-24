Якому знаку зодіаку пощастить 25 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 25 березня?

Неоднозначний і нерівномірний енергетично місячний день, який зазвичай починається з напруженості та метушні, але в пообідній час вони змінюються спокоєм, розміреністю і навіть умиротворенням. Гостро може постати питання вибору між духовними й матеріальними засадами, причому, на думку зірок, необхідно хоча б у цей час зупинятися на першому – ми й так надто зосереджені на фінансовому боці життя. Час також сприятливий для наведення ладу у всіх сферах життя – від власного житла до навколишнього світу.

Скорпіон

Скорпіонам зірки настійно рекомендують поставити важливу – найкраще професійну – мету та почати рухатися в її напрямку. Сьогодні їм вдасться зробити в цьому сенсі все й навіть більше, але за однієї умови: якщо вони не відволікатимуться на вирішення другорядних – які не вимагають миттєвої уваги – завдань. Але найголовніше – не витрачати час на порожні, безцільні розмови, які заберуть велику кількість енергії, нічого не давши натомість.

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