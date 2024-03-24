Какому знаку Зодиака повезет 25 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 марта?

Неоднозначный и неравномерный в энергетическом отношении лунный день, который, как правило, начинается с напряжения и суматохи, но в послеобеденное время они сменяются спокойствием, размеренностью и даже умиротворением. Остро может стать вопрос выбора между духовным и материальным началами, причем, по мнению звезд, необходимо хотя бы в это время останавливаться на первом – мы и так слишком сильно сосредоточены на финансовых сторонах жизни. Время также благоприятно для наведения порядка во всех сферах жизни – от собственного жилья до окружающего мира.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют поставить важную – лучше всего, профессиональную – цель и начать двигаться в ее направлении. Сегодня им удастся сделать в этом смысле все и даже больше, но с одним условием: если они не будут отвлекаться на решение второстепенных – не требующие сиюминутного внимания – задачи. Но самое главное – не тратить время на пустые, бесцельные разговоры, которые заберут большое количество энергии, ничего не дав взамен.

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