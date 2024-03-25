Постные ржаные блины: рецепт для тех, кто соблюдает

Чтобы побаловать себя сладостями в пост, отличным вариантом будет испечь блины без молока и яиц, заменив пшеничную муку на ржаную. Нам понадобятся такие ингредиенты: мука ржаная и сильно газированная минеральная вода. За счет газировки, блины получаются пышными и нежными.