Постные ржаные блины: рецепт для тех, кто соблюдает

Чтобы побаловать себя сладостями в пост, отличным вариантом будет испечь блины без молока и яиц, заменив пшеничную муку на ржаную. Нам понадобятся такие ингредиенты: мука ржаная и сильно газированная минеральная вода. За счет газировки, блины получаются пышными и нежными.
Ингредиенты
- мука ржаная
- 2 ст.
- вода минеральная газированная
- 2,5 ст.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- 1 ст. л
- растительное масло
- 3 ст. л.
- В миске смешайте ржаную муку, сахар и соль. Постепенно вливайте минеральную воду в муку и взбивайте миксером. Добавьте масло и перемешайте.
- Сковороду смажьте растительным маслом и обжаривайте блины с двух сторон. Подавайте со сгущенным молоком, вареньем, джемом или медом.
Советы:
Сковороду можно смазать один раз маслом перед жаркой блинов.
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