Категория
Выпечка и мучные блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Постные ржаные блины: рецепт для тех, кто соблюдает

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
330
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Постные ржаные блины: рецепт для тех, кто соблюдает

Постные ржаные блины / Фото: Credits

Чтобы побаловать себя сладостями в пост, отличным вариантом будет испечь блины без молока и яиц, заменив пшеничную муку на ржаную. Нам понадобятся такие ингредиенты: мука ржаная и сильно газированная минеральная вода. За счет газировки, блины получаются пышными и нежными.

Ингредиенты

мука ржаная
2 ст.
вода минеральная газированная
2,5 ст.
сахар
2 ст. л.
соль
1 ст. л
растительное масло
3 ст. л.
  • В миске смешайте ржаную муку, сахар и соль. Постепенно вливайте минеральную воду в муку и взбивайте миксером. Добавьте масло и перемешайте.
  • Сковороду смажьте растительным маслом и обжаривайте блины с двух сторон. Подавайте со сгущенным молоком, вареньем, джемом или медом.

Советы:

Сковороду можно смазать один раз маслом перед жаркой блинов.

Читайте также:

Нестандартный очень вкусный жульен в булочках - Рецепты Сніданку з 1+1

Нестандартный очень вкусный жульен в булочках - Рецепты Сніданку з 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация