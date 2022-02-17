Идеальные блины: рецепт от королевских поваров

Блины по этому рецепту получаются нежными, тонкими и влажными.

Королевские повара Ее Величества поделились своим рецептом блинов, который включает секретный ингредиент, чтобы "блины оставались влажными", - домашнее ореховое масло. Также они рассказали и о любимых начинках для блинов королевы.

Ингредиенты:

125 г муки

30 г сахара

щепотка соли

2 средних яйца (около 100 г)

1,5 яичных желтка (30 г)

250 мл молока

40 г масла

Приготовление масла

Чтобы приготовить ореховое масло beurre noisette по-французски, положите масло в кастрюлю и осторожно готовьте, пока вся вода в масле не выкипит, а твердые частицы молока не попадут на дно сковороды и не станут золотистыми. Оно будет немного пузыриться, но, когда успокоится, приобретет орехово-коричневый цвет, отложите его, чтобы остыло. Это придаст блинам прекрасный аромат и сохранит их влажность.

Тесто для блинов

Затем постепенно смешайте с яйцами соль, муку и сахар, чтобы получилось однородное тесто. Поэтапно добавляйте молоко и, наконец, beurre noisette (масло).

Идеи для подачи:

Классические оладьи с лимоном и сахаром

После приготовления посыпьте блины сахарной пудрой, затем скатайте и подавайте с дольками лимона.

Блины / instagram.com/theroyalfamily

Блинчики с джемом и кремом

Взбейте немного сливок до однородной консистенции. Как только ваши блины остынут, распределите по ним свой любимый джем, мы использовали здесь малину, затем слой взбитых сливок и сложили на четвертинки. Украсьте свежими ягодами.

Блины / instagram.com/theroyalfamily

Ветчина, лук-порей и сырные оладьи

Для пикантных блинов следуйте тому же рецепту, но перед приготовлением добавьте некоторые из ваших любимых свежих нарезанных трав, мы использовали чеснок в нашем рецепте.

200 г вареной ветчины, нарезанной кубиками

150 г вареного лука-порея

125 г тертого сыра Грюйер

275 мл молока

40 г сливочного масла

40 г простой муки

Блины / instagram.com/theroyalfamily

Чтобы приготовить сырный соус, осторожно нагрейте молоко на сковороде, а в отдельной сковороде растопите масло и добавьте муку. Медленно добавляйте молоко, постоянно взбивая, чтобы не было комков. Готовьте в течение 3 минут, прежде чем снимать с огня. Отделите ¼ этой смеси и отложите.

Добавьте большую часть сыра в соус (оставив немного сверху блинов), а также ветчину и лук-порей. Приправьте солью и перцем (при желании можно добавить кайенский перец).

Разделите смесь на блины, а затем скатайте в трубочки.

Выложите на блюдо, смазанное маслом, а затем полейте оставшимся соусом и тертым сыром.

Выпекать при температуре 180°C на средней полке духовки в течение 15-20 минут до образования пузырьков и золотистого цвета. Подавайте горячим.

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