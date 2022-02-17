Идеальные блины: рецепт от королевских поваров

Блины по этому рецепту получаются нежными, тонкими и влажными.
Королевские повара Ее Величества поделились своим рецептом блинов, который включает секретный ингредиент, чтобы "блины оставались влажными", - домашнее ореховое масло. Также они рассказали и о любимых начинках для блинов королевы.
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 2 средних яйца (около 100 г)
- 1,5 яичных желтка (30 г)
- 250 мл молока
- 40 г масла
Приготовление масла
Чтобы приготовить ореховое масло beurre noisette по-французски, положите масло в кастрюлю и осторожно готовьте, пока вся вода в масле не выкипит, а твердые частицы молока не попадут на дно сковороды и не станут золотистыми. Оно будет немного пузыриться, но, когда успокоится, приобретет орехово-коричневый цвет, отложите его, чтобы остыло. Это придаст блинам прекрасный аромат и сохранит их влажность.
Тесто для блинов
Затем постепенно смешайте с яйцами соль, муку и сахар, чтобы получилось однородное тесто. Поэтапно добавляйте молоко и, наконец, beurre noisette (масло).
Идеи для подачи:
Классические оладьи с лимоном и сахаром
После приготовления посыпьте блины сахарной пудрой, затем скатайте и подавайте с дольками лимона.
Блинчики с джемом и кремом
Взбейте немного сливок до однородной консистенции. Как только ваши блины остынут, распределите по ним свой любимый джем, мы использовали здесь малину, затем слой взбитых сливок и сложили на четвертинки. Украсьте свежими ягодами.
Ветчина, лук-порей и сырные оладьи
Для пикантных блинов следуйте тому же рецепту, но перед приготовлением добавьте некоторые из ваших любимых свежих нарезанных трав, мы использовали чеснок в нашем рецепте.
200 г вареной ветчины, нарезанной кубиками
150 г вареного лука-порея
125 г тертого сыра Грюйер
275 мл молока
40 г сливочного масла
40 г простой муки
Чтобы приготовить сырный соус, осторожно нагрейте молоко на сковороде, а в отдельной сковороде растопите масло и добавьте муку. Медленно добавляйте молоко, постоянно взбивая, чтобы не было комков. Готовьте в течение 3 минут, прежде чем снимать с огня. Отделите ¼ этой смеси и отложите.
Добавьте большую часть сыра в соус (оставив немного сверху блинов), а также ветчину и лук-порей. Приправьте солью и перцем (при желании можно добавить кайенский перец).
Разделите смесь на блины, а затем скатайте в трубочки.
Выложите на блюдо, смазанное маслом, а затем полейте оставшимся соусом и тертым сыром.
Выпекать при температуре 180°C на средней полке духовки в течение 15-20 минут до образования пузырьков и золотистого цвета. Подавайте горячим.
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