Атака по кораблям "Ямал" и "Азов": появились спутниковые снимки

На изображениях можно увидеть два попадания: в пирс возле одного корабля и в сухой док возле другого.

После атак по большим десантным кораблям РФ "Ямал" и "Азов" в оккупированном Севастополе в Сети появились спутниковые снимки с последствиями ракетных ударов.

Спутниковые фото опубликовал OSINT-аналитик Тайлер Роговей и ресурс kiber_boroshno.

Роговей 24 марта опубликовал спутниковые снимки в соцсети X, указав, что на них можно увидеть два попадания: в пирс возле одного корабля и в сухой док возле другого. На самих кораблях видимых повреждений на снимках не видно. Однако аналитик признал вероятное повреждение судов.

"Один из кораблей отбуксовывают в сухой док, поэтому, вероятно, какие-то повреждения он получил. Дополнительно от корабля распространяется пятно, что может свидетельствовать об утечке горюче-смазочных материалов", – отметил Роговей.

Впоследствии он добавил в сообщении, что после поверхностного осмотра спутниковых снимков с высоким разрешением не было видно никаких явных признаков серьезных повреждений пришвартованных десантных кораблей. Однако это не означает, что суда не были поражены и эта оценка может измениться, отметил аналитик.

Спутниковый снимок после атак по большим десантным кораблям РФ "Ямал" и "Азов" в оккупированном Севастополе/Источник: OSINT-аналитик Тайлер Роговей

В то же время ресурс kiber_boroshno в Telegram также опубликовал спутниковые снимки кораблей "Азов" и "Ямал" за 22 и 24 марта.

"На БДК "Азов" видно возможное место поражения, но точно сказать невозможно. Снимки за 24 марта могли быть сделаны до поражения, время достоверно неизвестно", – говорится в сообщении.

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Спутниковый снимок корабля "Ямал" за 22 и 24 марта/Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Спутниковый снимок корабля "Азов" за 22 и 24 марта/Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Напомним, 25 марта в ГУР Минобороны Украины сообщили, что характер повреждений корабля "Ямал" является критическим: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

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