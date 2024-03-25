Атака по Кривому Рогу 12 марта: количество погибших выросло

Еще 7 раненых находятся в больнице после обстрела.

В результате российской атаки 12 марта по Кривому Рогу количество жертв возросло до шести. В больнице скончался 59-летний мужчина.

Об этом сообщил в Сети глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью. Вечная память… Соболезнования родным и близким. В больницах на сегодняшний день находятся еще 7 человек, раненых после того обстрела — трое из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В городе на 25 марта работают все службы, больницы и социальные учреждения.

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"Аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены. Но ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженные гаджеты и павербанки", — указано в сообщении.

Напомним, вечером 12 марта РФ ударила по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие.

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