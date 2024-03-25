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Атака Украины дронами: где и сколько целей сбила ПВО

Атака Украины дронами: где и сколько целей сбила ПВО

РФ атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед"

Оккупанты ночью атаковали Украину беспилотниками.

Оккупационная армия России в ночь на 24 марта атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед", запустив девять дронов. Военные сбили восемь целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа Shahed, которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Вражеские "Шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Напомним, в ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал".

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