Атака Украины дронами: где и сколько целей сбила ПВО

Оккупационная армия России в ночь на 24 марта атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед", запустив девять дронов. Военные сбили восемь целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа Shahed, которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Вражеские "Шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Напомним, в ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал".

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