Атака України дронами: де та скільки цілей збила ППО

Окупанти вночі атакували Україну безпілотниками.
Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 березня атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед", запустивши дев’ять дронів. Військові збили вісім цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу «Shahed», якими противник атакував із мису Чауда (Крим). До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Ворожі "Шахеди" було знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.
Нагадаємо, в ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал".
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