Курс валют на 25 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 25 марта установил официальный курс доллара на уровне 38,9 грн. Он подешевел на 2 копейки.

Об этом сообщил НБУ.

Евро подешевел на 34 копейки и стоит 42,12 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,75 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,5 грн. Покупают за 38,8 грн.

За евро в обменниках предлагают по 42,5 грн. Продают за 43,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн

"Укрсиббанк" — 38,13 — 39,91 грн

"Укрэксимбанк" – 38,80-39,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 – 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"Укрсиббанк" — 41,29 — 42,13 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72 – 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает дорожать доллар. Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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