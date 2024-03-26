Окупанти захопили два села на захід від Авдіївки - BILD

Тоненьке та Орлівка повністю захоплені російськими військами, бої продовжуються лише за Бердичі.

Російські загарбники захопили селища Тоненьке та Орлівка на захід від міста Авдіївка.

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Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Він писав, що ЗСУ насилу тримають оборону на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке на захід від Авдіївки, рубіж оборони поступово зміщувався на захід. Тепер, за даними аналітика, Тоненьке та Орлівка повністю захоплені російськими військами. Бої продовжуються лише за Бердичі.

"Цей пояс, який мав бути облаштований як пояс оборони, впав під ударами російської армії, якій вдалося просунутися вперед при масованому використанні людей і техніки, значна частина з яких при цьому втрачена", - повідомляє Рьопке.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику на Авдіївському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що наступ РФ біля Авдіївки сповільнився.

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