На Сумщині пролунало 72 вибухи

Стало відомо про ситуацію на Сумщині.

Стала відома ситуація з обстрілами на прикордонні Сумської області станом на 26 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), артобстріл (5 вибухів), 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон).

Великописарівська громада: нанесено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), 7 обстрілів БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (10 вибухів). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух) та авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), ракетний обстріл з гелікоптера НАР (2 вибухи).

Свеська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.

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