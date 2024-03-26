В Сумской области прогремели 72 взрыва

Стало известно о ситуации в Сумской области.

Стала известна ситуация с обстрелами на границе Сумской области по состоянию на 26 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Свеская общины.

Краснопольское общество: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (4 взрыва), артобстрел (5 взрывов), 4 обстрела БпЛА (FPV-дрон).

Великописаревское общество: нанесен ракетный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов), обстрел из РСЗО (8 взрывов), 7 обстрелов БпЛА (FPV-дрон), минометный обстрел (10 взрывов). Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (1 взрыв) и авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (2 взрыва).

Белопольское общество: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва), ракетный обстрел с вертолета НАР (2 взрыва).

Светское общество: был обстрел из стрелкового оружия.

Юношеское общество: произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Новослободская община: враг бил из минометов (8 взрывов).

Середино-будская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили по центральной части Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев.

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