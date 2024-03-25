Россияне с самого утра бьют по Херсону

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты снова начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.

Об этом ТСН.ua сообщили горожане.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Следует отметить, что за минувшие сутки российские войска четырежды обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Поражение было зафиксировано в Херсоне.

В частности, в городе был поврежден многоэтажный дом и гражданский автомобиль.

В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде раненых нет.

Напомним, накануне российские военные нанесли удар по Змиевке в Херсонской области. Под обстрел попал 57-летний местный житель. Мужчина погиб.

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