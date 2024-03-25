Росіяни від самого ранку гатять по Херсону

Сьогодні, 25 березня, російські окупанти знову почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це ТСН.ua повідомили містяни.

У регіоні оголошена повітряна тривога.

Варто зазначити, що за минулу добу російські війська чотири рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження були зафіксовані в Херсоні.

Зокрема, у місті було пошкоджено багатоповерховий будинок та цивільний автомобіль.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

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