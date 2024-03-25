Росіяни від самого ранку гатять по Херсону

Окупанти продовжують терор.
Сьогодні, 25 березня, російські окупанти знову почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це ТСН.ua повідомили містяни.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
Варто зазначити, що за минулу добу російські війська чотири рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження були зафіксовані в Херсоні.
Зокрема, у місті було пошкоджено багатоповерховий будинок та цивільний автомобіль.
Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.
Нагадаємо, напередодні російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.
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