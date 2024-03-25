Оккупанты ударили по центральной части Херсона — видео

Оккупационные войска России днем 25 марта обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадало здание, в котором находилась автошкола.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"На видео – здание автошколы в центральной части Херсона. В обед оккупационные войска накрыли ее огнем. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглось помещение. К счастью, пострадавших среди горожан нет", — говорится в сообщении.

Напомним, с утра 25 марта российские оккупанты начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.

Читайте также ведущие новости дня: