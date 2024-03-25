Оккупанты ударили по центральной части Херсона — видео

Россияне с утра обстреливают Херсон.
Оккупационные войска России днем 25 марта обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадало здание, в котором находилась автошкола.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"На видео – здание автошколы в центральной части Херсона. В обед оккупационные войска накрыли ее огнем. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглось помещение. К счастью, пострадавших среди горожан нет", — говорится в сообщении.
Напомним, с утра 25 марта российские оккупанты начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.
Читайте также ведущие новости дня:
- Теракт в Москве и версии Кремля: цель – принести войну против Украины в столицу России, но жаль, что Запад этого не видит
- Что будет с населением Украины, если война будет продолжаться до 2026 года: ученый шокировал прогнозом
- Курс валют в Украине: доллар превысил исторический рекорд – когда остановится