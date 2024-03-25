Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о введении санкции против бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

Минюст подал иск о применении санкций к Дмитрию Табачнику, который в прошлом был министром образования в Украине, сотрудничает с предателями Балицким и Сальдо, а его компании причастны к вывозу зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 марта.

"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна", – говорится в сообщении.

Дмитрий Табачник, бывший министр образования Украины, после событий Революции Достоинства выехавший за пределы Украины, а на сегодняшний день находящийся на временно оккупированных территориях, вел подрывную деятельность против Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, контактируя с представителем российской спецслужбы, указывают в Минюсте.

Во время полномасштабного вторжения вместе с представителями высших органов власти РФ Табачник организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сферах здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.

"Табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т.н. "денацификации Украины", активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций", — добавляет пресс-служба.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал о подозрении СБУ Табачнику в государственной измене. Известно, что бывший чиновник сейчас ведет агробизнес на временно оккупированных территориях нашего государства. Журналисты "Телевидения Торонто" получили часть переписки экс-министра в период с 2019-го по конец 2022 года. В ней он общается, в частности, с коллаборантами.

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