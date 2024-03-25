Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо запровадження санкції проти колишнього міністра освіти і науки України Дмитра Табачника.

Мін’юст подав позов про застосування санкцій до Дмитра Табачника, який у минулому був міністром освіти в Україні, співпрацює зі зрадниками Балицьким і Сальдо, а його компанії причетні до вивезення зерна з окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба відомства в понеділок, 25 березня.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Табачник, колишній міністр освіти України, який після подій Революції Гідності виїхав за межі України, а на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях, вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби, зазначають у Мін’юсті.

Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади РФ Табачник організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у галузях охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

"Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресорки — т.зв. "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій", — додає пресслужба.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв про підозру СБУ Табачнику в державній зраді. Відомо, що колишній посадовець зараз веде агробізнес на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Журналісти “Телебачення Торонто” отримали частину листування ексміністра в період від 2019-го до кінця 2022 року. В ньому він спілкується, зокрема, з колаборантами.

Читайте також: