Потеплеет, но будет дождь: прогноз погоды на 26 марта

Погода в Украине 26 марта будет несколько теплее, чем в предыдущие дни – до +13 градусов. В большинстве областей ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине 26 марта в течение дня ожидается на уровне +9+13 градусов. В то же время, вдоль полосы Сумщина-Черкасчина-Херсонщина вплоть до Крыма будет немного свежее, а именно +6+9 градусов.

Что касается осадков, то дожди прогнозируются в восточных, в большинстве центральных (кроме Виннитчины) областей, местами в северных областях и на юге, кроме Одесчины.

Диденко отметила, что в ночные часы даже местами возможен мокрый снег.

Погода на западе Украины будет без осадков и солнечной.

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Погода в Киеве 26 марта – ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +10 градусов.

"Похоже, что холод наконец-то завершается, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и дальше вплоть до начала апреля нас ожидают отличные +15+22 градуса! Еще немного", – отметила синоптик.

Напомним, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, возможен ли снег в апреле 2024 года.

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