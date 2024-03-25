Потеплішає, але дощитиме: прогноз погоди на 26 березня

Наталка Діденко наголосила, що холод нарешті завершується.
Погода в Україні 26 березня буде дещо теплішою, ніж у попередні дні, – до +13 градусів. У більшості областей очікуються дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температуру повітря в Україні 26 березня протягом дня очікується на рівні +9+13 градусів. Водночас уздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, а саме +6+9 градусів.
Щодо опадів, то дощі прогнозуються у східних, у більшості центральних (окрім Вінниччини) областей, місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини.
Діденко зауважила, що в нічні години навіть подекуди ймовірний мокрий сніг.
Погода на заході Україні буде без опадів та сонячною.
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Погода в Києві 26 березня – вночі та вранці ймовірний дощ, вдень буде без опадів. Максимальна температура повітря у столиці коливатиметься в межах +10 градусів.
"Схоже, що холод нарешті завершується, принаймні, в найближчій перспективі, і далі аж до початку квітня нас очікують чудові +15+22 градуси! Ще трохи", – зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла, чи можливий сніг у квітні 2024 року.
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