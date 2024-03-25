Окупанти вгатили по центральній частині Херсона – відео

Росіяни від ранку обстрілюють Херсон.
Окупаційні війська Росії вдень 25 березня обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки постраждала будівля, в якій розташовувалася автошкола.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"На відео – будівля автошколи у центральній частині Херсона. В обід окупаційні війська вкрили її вогнем. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали приміщення. На щастя, постраждалих серед містян немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від ранку 25 березня російські окупанти почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
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