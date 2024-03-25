Окупанти вгатили по центральній частині Херсона – відео

Окупаційні війська Росії вдень 25 березня обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки постраждала будівля, в якій розташовувалася автошкола.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"На відео – будівля автошколи у центральній частині Херсона. В обід окупаційні війська вкрили її вогнем. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали приміщення. На щастя, постраждалих серед містян немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від ранку 25 березня російські окупанти почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Читайте також провідні новини дня: