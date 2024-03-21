Наступ РФ біля Авдіївки сповільнився: розвідка Британії назвала причини

За низку населених пунктів на цій ділянці фронту тривають бої.

Протягом останніх тижнів наступ російської окупаційної армії у районі Авдіївки на Донеччині сповільнився. Ймовірною причиною стали втрати загарбників.

Про це повідомили у звіті розвідки Міноборони Великої Британії у Twitter (Х).

"Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці", — вважає розвідка.

Зазначається, що російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Окупанти намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Нині бої тривають за низку населених пунктів. Зокрема, за Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

У британській розвідці наголошують, що ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною. Крім того, дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їхню здатність утримувати позиції.

Нагадаємо, днями у Росії заявили про захоплення нового села біля Авдіївки — Орлівки. Однак американські аналітики ISW не можуть цього підтвердити. В ЗСУ про окупацію також не повідомляли.

Читайте також: