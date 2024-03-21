Горбатих китів вперше сфотографували під час сексу: обидва були самцями (фото)

"Зустріч, що буває раз у житті" сталася, коли двоє фотографів були у водах поблизу Мауї, Гаваї.

Фотографи вперше зафіксували зображення горбатих китів, які займаються сексом – і обидва ссавці були самцями.

Про це пише Sky News з посиланням на звіт, опублікований у журналі Marine Mammal Science.

Поведінка горбатих китів зачаровувала вчених протягом десятиліть, але дослідження, опубліковане нещодавно, містить перші фотографії, на яких ці тварини займаються сексом, кажуть його автори.

Авторами дослідження є морська біологиня Стефані Стек і двоє фотографів, які зафіксували цю зустріч, Лайл Кранніхфельд і Бренді Романо.

Фотографи вперше зняли горбатих китів, які займаються сексом / Фото: Marine Mammal Science

За їхніми словами, це відкриття було "випадковим", оскільки кити "повільно наблизилися" до човна фотографів, коли вони перебували у водах на захід від гавайського острова Мауї в січні 2022 року.

На знімках видно, як здоровий і сильний самець кита проникає в іншого, який має нездоровий або поранений і виснажений вигляд, йдеться в дослідженні.

Ссавці, довжина яких зазвичай становить від 12 до 16 метрів, "декілька разів" обійшли навколо судна, причому здоровіший кит "переслідував" іншого.

Приблизно за пів години здоровий кит утримував іншого на місці грудними плавниками, і статевий акт відбувся.

Фотографи вперше зняли горбатих китів, які займаються сексом / Фото: Marine Mammal Science

Автори припустили, що виснажений кит, можливо, наблизився до човна, щоб сховатися від свого супутника.

Вони сказали, що залишається невідомим, чи відбулася б одностатева сексуальна активність між двома здоровими самцями.

Повернувшись до берега і подивившись кадри, Кранніхфельд сказав, що вони одразу зрозуміли, що зафіксували "зустріч, яка буває раз у житті".

Фотографи вперше зняли горбатих китів, які займаються сексом / Фото: Marine Mammal Science

"Кити – це велика частина нашого життя тут, на Мауї", – сказав він NBC News. "Всі, хто має до них відношення і хто їх фотографує, розуміють, що це ніколи не було зафіксовано. Спарювання і народження – це дві основні речі, які досі залишаються невідомими".

Це не перший випадок одностатевої поведінки у тваринному світі, і в дослідженні зазначається, що раніше її спостерігали у моржів, дельфінів Амазонки та сірих тюленів.

Нагадаємо, чоловік, який прожив під водою 100 днів, заявив, що помолодшав на 20 років і став нижчим. Він досліджував вплив герметичних середовищ на організм людини.

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