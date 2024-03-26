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У Харкові пролунав вибух — мер

У Харкові пролунав вибух — мер

Вибух у Харкові (фото ілюстративне) / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Місто атакують дрони-камікадзе.

В ніч проти 26 березня у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що за наявною інформацією місто атакують іранські дрони камікадзе.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні" - заявив Терехов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.

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