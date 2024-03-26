У Харкові пролунав вибух — мер

Місто атакують дрони-камікадзе.
В ніч проти 26 березня у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він зазначив, що за наявною інформацією місто атакують іранські дрони камікадзе.
"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні" - заявив Терехов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.
Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.
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