В Харькове раздался взрыв — мэр

В ночь на 26 марта в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что по имеющейся информации, город атакуют иранские дроны камикадзе.

"В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют "шахеды". Будьте осторожны" — заявил Терехов.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили по центральной части Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев.

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