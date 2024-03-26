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В Харькове раздался взрыв — мэр

В Харькове раздался взрыв — мэр

Взрыв в Харькове (фото иллюстративный) / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Город атакуют дроны-камикадзе.

В ночь на 26 марта в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что по имеющейся информации, город атакуют иранские дроны камикадзе.

"В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют "шахеды". Будьте осторожны" — заявил Терехов.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили по центральной части Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев.

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