Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимать важные профессиональные – и жизненные – решения можно только в том случае, если человек пришел к ним по здравому размышлению, а не под влиянием эмоций. Занимаясь делами, важно избегать рутинной работы и перенапряжения.

Символ дня: кубок с виноградным соком или вином.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, медовый, янтарный.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением, особенно это касается инфекционных заболеваний и травм.

Питание дня: единственный день лунного календаря, когда можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они исполняются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.

Цитата дня: "В нашу жизнь приходит радость, когда нам есть чем заняться; есть кого любить; и есть на что надеяться (Виктор Франкл).

Читайте также: