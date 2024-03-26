Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 26 марта

Астрологический прогноз на 26 марта

Вино - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: принимать важные профессиональные – и жизненные – решения можно только в том случае, если человек пришел к ним по здравому размышлению, а не под влиянием эмоций. Занимаясь делами, важно избегать рутинной работы и перенапряжения. 

Символ дня: кубок с виноградным соком или вином. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, медовый, янтарный. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением, особенно это касается инфекционных заболеваний и травм. 

Питание дня: единственный день лунного календаря, когда можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они исполняются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью. 

Цитата дня: "В нашу жизнь приходит радость, когда нам есть чем заняться; есть кого любить; и есть на что надеяться (Виктор Франкл). 

Читайте также:

Холодный душ реальности! Военные медики рассказали о самых тяжелых вызовах войны

Холодный душ реальности! Военные медики рассказали о самых тяжелых вызовах войны

Похожие темы:

Следующая публикация