Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: принимать важные профессиональные – и жизненные – решения можно только в том случае, если человек пришел к ним по здравому размышлению, а не под влиянием эмоций. Занимаясь делами, важно избегать рутинной работы и перенапряжения.
Символ дня: кубок с виноградным соком или вином.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, медовый, янтарный.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением, особенно это касается инфекционных заболеваний и травм.
Питание дня: единственный день лунного календаря, когда можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они исполняются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.
Цитата дня: "В нашу жизнь приходит радость, когда нам есть чем заняться; есть кого любить; и есть на что надеяться (Виктор Франкл).
Читайте также:
- Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 по 31 марта
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25 – 31 марта