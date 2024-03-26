Астрологічний прогноз на 26 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: приймати важливі професійні – і життєві – рішення можна тільки в тому випадку, якщо людина прийшла до них за роздумами, а не під впливом емоцій. Займаючись справами, важливо уникати рутинної роботи та перенапруги.

Символ дня: Кубок з виноградним соком чи вином.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, медовий, бурштиновий.

Щасливого каміння дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у гострій формі, тому не варто зволікати з їх лікуванням, особливо це стосується інфекційних захворювань та травм.

Харчування дня: єдиний день місячного календаря, коли можна дозволити собі шкідливу їжу та сухе вино, але, зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — зазвичай вони виконуються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати та відчувати невдоволення життям.

Цитата дня: «У наше життя приходить радість, коли ми маємо чим зайнятися; є кого любити; і є на що сподіватися»(Віктор Франкл).

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