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В Днепре и Харькове раздались взрывы

В Днепре и Харькове раздались взрывы

Взрывы раздались в Днепре и Запорожье (фото иллюстративный)

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 28 марта в Днепре и Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное.

"В Днепре был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Также корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в Харькове.

Перед этим Воздушные силы сообщили об ударных беспилотниках, зафиксированных на Харьковщине и Днепропетровщине.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.

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