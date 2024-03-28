В Днепре и Харькове раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 28 марта в Днепре и Харькове прогремели взрывы.

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Об этом сообщает Общественное.

"В Днепре был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Также корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в Харькове.

Перед этим Воздушные силы сообщили об ударных беспилотниках, зафиксированных на Харьковщине и Днепропетровщине.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.

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