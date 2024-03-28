Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У ніч проти 28 березня у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Харкові.
Перед цим Повітряні сили повідомили про ударні безпілотники, які були зафіксовані на Харківщині та Дніпропетровщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова.
Крім того, ми раніше інформували, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас.
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