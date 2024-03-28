Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники знову атакують Україну іранськими ударними безпілотниками.

Також читайте Обстріли Херсона та області: окупанти потужно накрили вогнем житлові квартали

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загроза БпЛА наразі існує для Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини. Друга група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області. Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні повітряних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти під час атаки на Нікополь вбили чоловіка.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі ЗС РФ атакували Україну дронами.

Читайте також: