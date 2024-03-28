Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Людей просять реагувати на повітряні тривоги.
Російські загарбники знову атакують Україну іранськими ударними безпілотниками.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загроза БпЛА наразі існує для Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
"Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини. Друга група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області. Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні повітряних сил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти під час атаки на Нікополь вбили чоловіка.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі ЗС РФ атакували Україну дронами.
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