Вночі ЗС РФ атакували Україну дронами: перші подробиці обстрілу

У ніч проти 27 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили попередили про загрозу БПЛА для Сумської області. Згодом також повідомлялося про рух ворожих дронів із Сумської до Чернігівської та Полтавської областей, а також із Чернігівської області до Київської області.

Також повідомлялося, що кілька груп ударних ворожих дронів рухалися із Сумської області через Харківську область, у напрямку Дніпропетровської області.

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