Російські окупанти атакують Україну ударними БпЛА — ПС

О 1:34 ПС повідомили про атаку на центральні області.

Російські загарбники ніч проти 27 березня запустили іранські ударні безпілотники на регіони України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

О 1:34 ПС повідомили про атаку на центральні області.

"БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області, БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники атакували південь України ударними БпЛА.

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