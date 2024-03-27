Росія зробила б у Європі те саме, що робить в Україні — розвідка Чехії

Країнам Європи потрібно бути готовими до нових ризиків.

Ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни, а однією з причин є агресивна поведінка Росії.

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Про це заявив голова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка, інформує České noviny.

"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості", - сказав він.

Куделка заявив, що країнам потрібно бути готовими до нових ризиків.

Він зазначив, що громадянам Чехії не слід сприймати війну в Україні та на Близькому Сході як щось далеке та незначне.

"Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія передасть українським воїнам удвічі більше снарядів, ніж було оголошено спочатку.

Крім того, ми раніше інформували, що Шмигаль озвучив термін, коли Україна отримає достатню кількість снарядів.

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