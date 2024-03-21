Чехія передала Україні останні російські вертольоти Мі-24

Міністерка оборони Яна Чернохова зазначила, що в Чехії більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати.

Чехія передала Україні останні російські гелікоптери Мі-24, що були в наявності у країни.

Цю інформацію підтвердила пані міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає видання Deník N.

ЗМІ нагадує, що два тижні тому уряд Чехії в режимі секретності схвалив останнє постачання гелікоптерів радянських часів Україні, яка відбивається від російської агресії. Тоді Яна Чернохова прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією, яку згодом схвалив кабінет міністрів.

Таким чином, Чехія відправила останні вертольоти Мі-24/35 до України, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

Також читайте Чи підтримає Польща чеську ініціативу про боєприпаси для України: Сікорський дав чітку відповідь

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", – зазначила Чернохова.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу. В разі отримання необхідного фінансування є можливість постачання 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом кількох тижнів.

Читайте також: