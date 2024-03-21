Министр обороны Яна Чернохова отметила, что в Чехии больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать.

Чехия передала Украине последние российские вертолеты Ми-24, которые были в наличии у страны.

Эту информацию подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает издание Deník N.

СМИ напоминает, что две недели назад правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине, которая отбивается от российской агрессии. Тогда Яна Чернохова пришла в правительство с секретным документом и предложением, которое впоследствии одобрил кабинет министров.

Таким образом, Чехия отправила последние вертолеты Ми-24/35 в Украину, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.

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"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – отметила Чернохова.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру. При получении необходимого финансирования есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение нескольких недель.

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