Президент Чехії зробив важливу заяву про снаряди для ЗСУ

Чехія з партнерами шукає фінансування для постачання снарядів на потреби ЗСУ.

Президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Про це він сказав на 7-му Українському ланчі на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Інтерфакс-Україна".

Павел зазначив, що Чехію підтримують Данія, Нідерланди та Канада, з якими вони домовилися поєднувати такий підхід. Також країни звернулися до партнерів із США, Німеччини, Швеції та інших країн.

Як пояснив Павел, озброєння з третіх країн надходить до Чехії для капітального ремонту, а потім максимально швидко їде до України.

За словами президента, Чехія зараз займається пошуком зброї та обладнання в усьому світі, а також працює з партнерами по НАТО в цьому напрямку.

Він також закликав партнерів бути такими ж інноваційними та гнучкими в підтримці України та постачанні їй зброї та боєприпасів, як українські солдати на полі бою.

"Метою цієї діяльності є максимальне посилення української оборони, щоб вони зберегли свої людські ресурси, завдали якомога більшого виснаження російським силам, і щоб вони (Україна - ред.) утримували позиції, які в них є зараз", - наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.

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