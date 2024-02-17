Частину Авдіївки все ще контролюють ЗСУ: тривають бої — Фірсов

За словами бійця, і вчора, і сьогодні ворог зазнавав колосальних втрат під час штурму Авдіївки.

У суботу, 17 лютого, частину міста Авдіївки Донецької області, з якої головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився повністю вивести війська, все ще контролювали українські підрозділи.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Єгор Фірсов, сержант ЗСУ, що воює на Авдіївському напрямку.

“Я так розумію, було оперативне рішення, щоб наші війська не потрапили в оточення, з частини міста наші війська вивели. Тим не менше, частина Авдіївки контролюється, продовжуються важкі бої”, - зазначив він.

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За словами бійця, і вчора, і сьогодні ворог зазнавав колосальних втрат під час штурму Авдіївки.

Російські окупанти, пояснив сержант Фірсов, кидають у бій величезні скупчення піхоти та сформований нещодавно новий “броньований кулак” із бронетехніки, включаючи танки. Але найбільше дошкуляли ворожі удари з повітря.

“Основний козир ворога був, що вони використовували авіаційні ракети. Сотні, можливо тисячі авіаційних ракет були випущені по Авдіївці, Авдіївки немає”, - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВАЖКІ БОЇ! Українські війська НЕ ВИЙШЛИ з Авдіївки повністю? Частину міста контролюють ЗСУ - Фірсов"

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що процес виходу український підрозділів з Авдіївки все ще триває.

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