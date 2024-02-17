Часть Авдеевки все еще контролируют ВСУ: продолжаются бои — Фирсов

По словам бойца, и вчера, и сегодня враг нес колоссальные потери во время штурма Авдеевки.
В субботу, 17 февраля, часть города Авдеевки Донецкой области, из которой главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился полностью вывести войска, все еще контролировали украинские подразделения.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Егор Фирсов, воюющий на Авдеевском направлении сержант ВСУ.
“Я так понимаю, было оперативное решение, чтобы наши войска не попали в окружение, из части города наши войска вывели. Тем не менее часть Авдеевки контролируется, продолжаются тяжелые бои”, — отметил он.
По словам бойца, и вчера, и сегодня враг нес колоссальные потери во время штурма Авдеевки.
Российские оккупанты, объяснил сержант Фирсов, бросают в бой огромные скопления пехоты и сформированный недавно новый "бронированный кулак" из бронетехники, включая танки. Но больше всего донимали вражеские удары с воздуха.
“Основной козырь врага был, когда они использовали авиационные ракеты. Сотни, возможно, тысячи авиационных ракет были выпущены по Авдеевке, Авдеевки нет”, — отметил он.
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Напомним, ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что процесс выхода украинских подразделений из Авдеевки все еще продолжается.
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