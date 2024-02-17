Часть Авдеевки все еще контролируют ВСУ: продолжаются бои — Фирсов

По словам бойца, и вчера, и сегодня враг нес колоссальные потери во время штурма Авдеевки.

В субботу, 17 февраля, часть города Авдеевки Донецкой области, из которой главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился полностью вывести войска, все еще контролировали украинские подразделения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Егор Фирсов, воюющий на Авдеевском направлении сержант ВСУ.

“Я так понимаю, было оперативное решение, чтобы наши войска не попали в окружение, из части города наши войска вывели. Тем не менее часть Авдеевки контролируется, продолжаются тяжелые бои”, — отметил он.

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По словам бойца, и вчера, и сегодня враг нес колоссальные потери во время штурма Авдеевки.

Российские оккупанты, объяснил сержант Фирсов, бросают в бой огромные скопления пехоты и сформированный недавно новый "бронированный кулак" из бронетехники, включая танки. Но больше всего донимали вражеские удары с воздуха.

“Основной козырь врага был, когда они использовали авиационные ракеты. Сотни, возможно, тысячи авиационных ракет были выпущены по Авдеевке, Авдеевки нет”, — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ТЯЖЕЛЫЕ БОИ! Украинские войска не вышли из Авдеевки полностью? Часть города контролируют ВСУ — Фирсов"

Напомним, ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что процесс выхода украинских подразделений из Авдеевки все еще продолжается.

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