Казус с главой МИД: Кулеба закурил в прямом эфире – видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения в эфире национального телемарафона закурил сигару.

Дмитрий Кулеба с полей Мюнхенской конференции безопасности как раз рассказывал о ситуации на украинско-польской границе относительно блокирования фермерами пунктов пропуска с Украиной. И именно в этот момент возникли технические проблемы со связью: "Все, мы выбились?" – спросил министр и подумал, что эфир прервался, а затем закурил сигару.

После этого журналист телемарафона ответил: "Мы вас слышим".

Напомним, ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир прокомментировала инцидент с ее резким высказыванием в прямом эфире о своем костюме.

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