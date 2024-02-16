Курс валют на 19 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта вырастет в цене на 12 копеек.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 19 февраля. Так, доллар, евро и злотый подорожают на несколько копеек.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,97 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,89 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,42 (+4 коп.).

К слову, Нацбанк Украины готовится принять решение о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Все для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

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