Курс валют на 19 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта вырастет в цене на 12 копеек.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 19 февраля. Так, доллар, евро и злотый подорожают на несколько копеек.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,97 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,89 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,42 (+4 коп.).
К слову, Нацбанк Украины готовится принять решение о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Все для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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